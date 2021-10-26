Новый оптово-розничный комплекс в Батайске продолжает принимать предпринимателей

Фото: из архива «Южный хаб»

В Батайске 30 сентября новый оптово-розничный торговый комплекс получил разрешение на торгово-ярмарочную деятельность и стал постоянно действующей универсальной ярмаркой. Это обстоятельство является гарантией стабильной работы для всех арендаторов. "Южный хаб" находится в черте города Батайска на "землях поселения". Подобные площади предназначены для формирования и развития городской инфраструктуры, а власти города уже сами принимают решение о том, как ее использовать.

На новой торговой площадке предприниматели уже развернули масштабную торговлю овощами, фруктами и товарами широкого потребления. По словам администрации комплекса, скоро будут готовы овощехранилища, которые оборудуют по последнему слову техники. Предпринимателям предлагаются низкие тарифы, бесплатная перевозка контейнеров, комфортные условия и арендные каникулы.

Фото: из архива «Южный хаб»

Прошедшие же в Ростове в минувшие выходные возмущения среди торговцев старого аэропорта, по мнению администрации нового комплекса, связаны с дезинформацией в попытке сыграть на страхах людей, поселить в них неуверенность. Ведь овощная ярмарка закроется 1 ноября и предпринимателям потребуется новое место для работы.

В свою очередь, «Южный» готов принять на свои площади всех предпринимателей и создал для этого необходимые условия. На заасфальтированных 30 га есть вода и свет, туалеты, пункты питания и прочая необходимая инфраструктура. Удобное географическое положение уже оценили и предприниматели и покупатели.

НАША СПРАВКА

Постановлением администрации г. Батайска от 30.09.2021 года № 2067 ОРТК «Южный хаб» было выдано разрешение на торгово-ярмарочную деятельность. На следующий день, 1 октября, торговая плащадка объявила о начале работы в рамках постоянно действующей универсальной ярмарки.