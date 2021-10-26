Школа кино и телевидения «Останкино» отчислила за лайк выпускницу журфака ростовского вуза

По словам девушки, ее не пускают в здание вуза, а директор отказывается с ней говорить Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

После окончания бакалавриата журфака в ЮФУ, девушка поступила на платные курсы в Высшую школу кино и телевидения «Останкино». По словам девушки, она отдала более 60 тысяч рублей за первые два месяца обучения, но ее и еще несколько студентов отчислили.

Студентка рассказала, что поставила лайк под постом своего сокурсника, в котором говорилось о постоянном переносе оплаченных лекций из-за коронавируса.

- Интересная ситуация. Мы платим, а занятия не проводятся! Хотя большинство людей работают до четвертого числа на удаленке. У моей группы пропадает в этом месяце три занятия! Вопрос, за что мы платим немаленькие деньги? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно, - говорится в том злополучном посте.

По инерции студентка из Ростова лайкнула пост дабы поддержать сокурсника. А через пять минут ростовчанке пришло сообщение от администрации аккаунта школы, где говорилось, что вход в здание ей заблокирован, а она больше не может здесь обучаться.

- С нами поступили, как с животными - не стали слушать, не пустили внутрь, хотя по договору этот месяц мы еще имеем право учиться, - негодует ростовчанка.

По словам девушки, студенты не хотели никакого скандала. На днях они собирались сходить в вуз и узнать, что будет дальше с дистанционными парами.

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