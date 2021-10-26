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Недвижимость26 октября 2021 11:42

Жители нескольких улиц Ростова на сутки остались без воды

«Ростовводоканал» сообщил об отключении
ТИХОНОВА Татьяна
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Подачу воды ограничили на сутки, до утра среды, 27 октября

Подачу воды ограничили на сутки, до утра среды, 27 октября

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители нескольких улиц Ворошиловского района Ростова-на-Дону остались без воды на сутки. О плановом отключении извещает «Ростовводоканал».

- В связи с переврезкой вновь построенного участка водовода на пересечении улиц Беляева и Армянской с 9.00 26 октября по 9.00 27 октября будет прекращена подача воды в границах улиц: Армянская, Южная, Атарбекова, Каракумская, Беляева, 16.

О плановом прекращении водоснабжения жителей города известили еще 22 октября на сайте ресурсоснабжающей организации.

А вот без тепла в домах и горячей воды жители микрорайона Темерник на прошлой неделе остались не из-за плановых работ, а по причине коммунальной аварии. 21 октября с дефектом на теплотрассе разобрались в течение дня.

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