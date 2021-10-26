Что известно о мужчине, который надругался над 9-летней школьницей под Ростовом

Стражи порядка быстро вычислили и задержали подозреваемого. Фото: Иван МАКЕЕВ

В небольшом городке в Ростовской области обсуждают шокирующую историю, которая произошла с одной из младших школьниц. По учебным чатам со вчерашнего вечера гуляет голосовое сообщение, в котором учительница рассказывает: 9-летнюю девочку изнасиловали в первый день школьных каникул. Женщина снова и снова просит родителей поговорить с детьми и напомнить, что не стоит идти с незнакомцами, чтобы те не предлагали.

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону» из собственного источника, задержанным оказался 43-летний местный житель. Он заманил девочку конфетами на окраину, где, по версии следствия, и совершил преступление. Как оказалось, за его плечами - целый букет судимостей. Есть за грабеж и сразу несколько за изнасилования. Правда, девушек и женщин. А вот теперь и ребенка.

Сейчас решается вопрос: стоит ли заключать под стражу рецидивиста. Если его вину докажут, а дело дойдет до суда, и мужчину признают виновным, ему грозит более 20 лет лишения свободы.