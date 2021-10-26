В Ростовской области подтвердили еще 599 новых случаев COVID-19

За последние сутки выздоровели 543 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро вторника. 26 октября, в Ростовской области число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 599. Всего с начала пандемии зафиксирован 155981 факт заражения ковидом. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

- Коэффициент распространения инфекции составляет 1,06, 3644 заболевших на 100 тысяч жителей, - говорится в сообщении. - За весь период в регионе выздоровели 129010 человек, а за последние сутки — 543 человека.

Отмечается, что новые заболевшие зарегистрированы в 55 муниципалитетах области. Больше всего инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону — 199 случаев, в Таганроге — 28, в Шахтах — 27, в Волгодонске — 26 и Новочеркасске — 22. В остальные города и районы за последние сутки пришло от одного до 17 положительных ПЦР-тестов.

Среди новых заболевших 33,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% - от 46 до 65 лет, 16% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 17,9% - дети.

В ковидных госпиталях лечатся 4942 человека. Из них 44 — в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 394 пациента — на масочном кислороде.

За сутки скончались 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это 18 женщин в возрасте от 50 до 86 лет и десять мужчин – от 51 года до 83 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, с начала пандемии жертвами ковида в регионе стали 7583 человека.

В лабораториях Ростовской области провели за сутки 3565 тестов на выявление ковида, а с начала исследований — 4 миллиона 372 тысячи. Охват населения методом ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения составляет 416,69.

За последние сутки вакцинацию прошли 587 жителей области. Всего же привиться от ковида успели 1 миллион 627 тысяч 160 дончан, а обе дозы вакцины получили 1 миллион 579 тысяч 480 человек.

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