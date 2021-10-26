За сутки в Ростовской области умерли 28 человек с диагнозом COVID-19

Среди умерших больше женщин - 18 человек Фото: Иван Макеев

За сутки в Ростовской области скончались еще 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные на утро вторника, 26 октября, приводит пресс-служба правительства Ростовской области.

Это 18 женщин в возрасте от 50 до 86 лет и десять мужчин – от 51 года до 83 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сообщают в управлении информационной политики правительства региона.

Всего же с начала пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 7583 человека.

Напомним, за последние сутки зарегистрировано 599 новых случаев заболевания коронавирусом. В понедельник, 25 октября, был побит региональный антирекорд — 606 заболевших.

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