В Ростовской области открыли заправку для электромобилей

Зарядить на заправке можно до трех электромобилей Фото: соцсети

В Шахтах появилась заправочная станция с зарядкой для электрокаров и с быстрым типом мощности на 120 кВт. Открыл ее оператор сети зарядных станций для электромобилей и ростовской компанией.

Заправка расположена рядом с трассой М-4 «Дон», в пределах одного километра. Одновременно здесь можно зарядить три электроавтомобиля.

- Новая зарядная станция стала частью сети электрозаправочных станций, которая строится между Москвой и побережьем Краснодарского края, - говорится в соцсетях оператора.

Напомним, в В Ростовской области число электромобилей за три года увеличилось примерно в 25 раз. При этом в донской столице насчитывается шесть заправок для электрокаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть часов на подзарядку: Готова ли инфраструктура Ростова к появлению электромобилей

Мы узнали, можно ли зарядить транспорт в центре города, и что для этого нужно (подробнее)

В Ростове полицейские начали патрулировать улицы на электромобилях

Стражи правопорядка пересели на экотранспорт, потому что он быстрый и простой в управлении (подробнее)