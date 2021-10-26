В Ростове общественный транспорт обеспечен водителями только наполовину

Общественный транспорт обеспечен водителями только на 55%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону общественный транспорт обеспечен водителями на 55%. О дефиците кадров сообщили перевозчики и представители администрации.

— Дефицит кадров действительно есть. Сейчас по всем транспортным предприятиям дефицит водителей составляет 45%, — рассказал руководитель департамента транспорта Христофор Ермашов.

По его словам, с начала года дефицит водителей сократился, хоть и незначительно — на 6%.

Представитель перевозчиков пояснил, что водители автобусов уходят в сферы. Например, многие устраиваются в такси или начинают заниматься грузоперевозками — здесь зарплаты больше, а требования ниже. Кроме того, водители общественного транспорта не справляются с большой моральной нагрузкой.