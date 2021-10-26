Строительство жилого комплекса на сумму более 3 млрд рублей финансирует ВТБ

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Кредитную линию на сумму 3,3 млрд рублей на срок до пяти лет открыл ВТБ

компании «Неометрия», одному из крупнейших застройщиков на юге России.

Известно, что средства будут направлены на строительство второй очереди жилого комплекса «Облака» на 1,2 тыс. квартир в Новороссийске. Этот жилой комплекс из 24 этажей строят в южной части города в 2,5 км от моря. Общая площадь объекта - более 100 тыс. кв. м. Среди его преимуществ – двухуровневый паркинг, закрытый двор, панорамное остекление, а также безбарьерная среда. В шаговой доступности находятся несколько школ, детских садов, больница и другие объекты инфраструктуры.

- Финансирование региональных девелоперов – одно из приоритетных направлений работы нашего банка, - рассказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. - Поддержка банка позволяет нашим партнерам наращивать темпы возведения качественного жилья. В Краснодарском крае, одном из лидеров по запуску жилищных проектов в России, на долю строительного сектора сегодня приходится 38% объема кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе. Мы финансируем не первый объект CК «Неометрия» и рады продолжить сотрудничество в рамках этого статусного и востребованного проекта.

По словам финансового директора Девелопмент ЮФО CК «Неометрия» Александра Спасова, поддержка ВТБ позволит нам сдать еще один объект в рамках проектного финансирования, грамотно спланировать расходы и обеспечить более 2 тысяч человек новым жильем.