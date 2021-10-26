В Волгодонске стартовала инженерная смена «Юниоры AtomSkills»

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

25 октября 2021 года в Волгодонске Ростовской области начала работу инженерная смена «Юниоры AtomSkills». 80 школьников из региона расположения Ростовской АЭС в течение шести дней с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований будут знакомиться с самыми современными и востребованными в атомной отрасли компетенциями: технологические системы энергетических объектов; инженерное мышление. Каракури; Web-дизайн и разработка; 3D-моделирование и прототипирование.

В роли экспертов, которые помогут школьникам разобраться в этих сложных вопросах, выступают преподаватели Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ) и городской станции юных техников, руководители и специалисты Ростовской АЭС и волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт». Занятия и общение со спикерами будут проходить в формате мастер-классов, прямых диалогов, тренингов и выполнения кейсов. Также запланированы викторины на атомную тематику, интеллектуальные игры и экскурсии в Информационный центр Ростовской АЭС.

Основной площадкой для проведения мероприятий смены «Юниоры AtomSkills» является ВИТИ НИЯУ МИФИ и недавно открывшийся в Волгодонске «Атомный технопарк». Обращаясь к участникам смены, руководитель Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ Валентина Руденко отметила, что Госкорпорация «Росатом», базовой площадкой которой является Волгодонск, проводит большой комплекс мероприятий, направленных на профориентацию школьников, популяризацию и пропаганду научных знаний.

- Мы надеемся, что, став участниками инженерной смены, вы сможете открыть в себе новые таланты, творческие способности и проявить интерес к науке, чтобы в будущем использовать все свои возможности для дальнейшего успешного развития нашей страны, – подчеркнула руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко.

Начальник отдела развития персонала Ростовской АЭС Наталия Мартынова добавила, что у школьников есть уникальная возможность окунуться в инженерные профессии будущего и попробовать развить в себе важные для атомной отрасли компетенции.

- Инженерная смена в нашем городе — первая среди городов расположения атомных станций. Концерн «Росэнергоатом» и организаторы в Волгодонске постарались, чтобы программа была интересной и полезной для вас. Но и от вас зависит многое. Желаю вам стать единой командой и максимально проявить свои таланты, - напутствовала участников смены Наталия Мартынова.