В Ростове начали готовить фонтаны к зиме

Фонтаны переведут в «спячку» до конца октября Фото: Попова Екатерина

В донской столице рабочие начали постепенно подготавливать фонтаны к зиме. Об этом сообщает сайт администрации города.

- Предстоит «законсервировать» 13 муниципальных сооружений. Это традиционные для октября работы. Ими занимается специализированная организация, - сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сейчас с фонтанов снимаются форсунки и насосы, продуваются сжатым воздухом трубопроводы. После чего на них поставят заглушки. Важно проконтролировать, чтобы в трубопроводах не оставалась вода, так как малейшая влага приведет к тому, что трубопроводы в морозы выйдут из строя.

Готовится к холодному сезону и самый крупный фонтан города на Театральной площади «Атланты».

Законсервировать все городские фонтаны планируется до конца октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова от граффити начали очищать фонтан «Львы»

Коммунальщики не смогли сразу стереть все надписи, многие уже въелись в гранит (подробнее)

В Ростове определились с дизайном нового фонтана на Аллее роз

Концепцию выбрали из трех вариантов (подробнее)