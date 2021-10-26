В начале ноябре в Ростове на Варфоломеева ограничат движение

Неудобства связаны со строительством дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на некоторых центральных улицах временно ограничат движение. Об этом рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Так, больше месяца, со 2 ноября по 15 декабря, проезд будет ограничен на улице Варфоломеева. А именно нельзя будет проехать в створе дома №118 и №120. Причина - строительство дома.

Напомним, что уже с завтрашнего дня ограничат движение всех транспортных средств по улице 12-я Линия: на участке от улицы 1-ой Майской до улицы Советской. Здесь ограничения связаны с капитальным ремонтом. Продлятся неудобства на этом участке до 25 декабря.