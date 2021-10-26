Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 15:53

В Ростовской области более 3,6 тысячи детей болеют коронавирусом

40 из них проходят лечение в больницах
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего в ковидных госпиталях лечатся 4 942 пациента.

Всего в ковидных госпиталях лечатся 4 942 пациента.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области более 3, 6 тысячи детей болеют коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего ковид подтвердился у 3 604 несовершеннолетних. 40 из них проходят лечение в больницах — маленькие дети лежат с родителями.

Напомним, в Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 599 человек. Лечение в стационарах проходят 4 942 пациента с ковидом. 44 человека находятся в тяжелом состоянии на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких.