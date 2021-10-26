Всего в ковидных госпиталях лечатся 4 942 пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области более 3, 6 тысячи детей болеют коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего ковид подтвердился у 3 604 несовершеннолетних. 40 из них проходят лечение в больницах — маленькие дети лежат с родителями.

Напомним, в Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 599 человек. Лечение в стационарах проходят 4 942 пациента с ковидом. 44 человека находятся в тяжелом состоянии на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких.