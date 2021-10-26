У гостя Ростова-на-Дону на вокзале украли золото

У жителя Липецка украли золото на ростовском вокзале Фото: Михаил ГУСЕВ

Житель Липецка, приехавший в Ростов-на-Дону по делам, столкнулся с неприятностями прямо на вокзале. Из его рюкзака вытащили золотые цепочку и крестик. Обнаружив пропажу украшений, гость города пошел в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.

- В кратчайшие сроки, в результате проведенного комплекса мероприятий, оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении этой кражи. Им оказался 27-летний ростовчанин, - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины завели дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области вор ушел из магазина, не заметив ключи от кассы. А еще молодой человек оставил на месте преступления свой телефон, благодаря чему его удалось найти за несколько часов. В социальных сетях ростовчане несколько дней соревновались в острословии, комментируя преступление, как пришла другая новость - еще один домушник претендует на звание «Неудачник года».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не его день»: в Ростовской области вор ушел из магазина, не заметив ключи от кассы

В социальных сетях зубоскалы соревнуются в острословии (подробнее)