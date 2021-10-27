Отключение света в Ростове-на-Дону 27 октября 2021 года: электричество будет отключено в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 15 часов электричество отключат на ул. Пушкинская 108-112, 120 А, 127-135; пр. Ворошиловский 40/128; пр. Соколова 33-43.

С 9 до 16 часов обесточат просп. Коммунистический 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2; ул. Прогрессивная 7, 7/1, 9.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Киргизская 19-39; пер. Игарский 1-27, 2-34; пер. Днепровский 1-31, 2-34; ул. Казахская 2-18; бул. Комарова 1, 3/1, 3/2, 5; ул. Добровольского 7, 7/1, 7/5; ул. Пацаева 17.

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