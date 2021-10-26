Проект школы в Суворовском в Ростове не прошел госэкспертизу

Компания занималась подготовкой документации для строительства школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект строительства школы в микрорайоне Суворовском в Ростове не прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.

Подготовкой проекта занималась компания «Главстройпроект» по заказу управления капитального строительства Ростова. Школа на 1200 мест должна появится на улице Вавилова.

По данным портала госзакупок, в марте 2020 года «Главстройпроект» выиграл тендер на проектирование школы. Компания предложила подготовить документацию за 14 миллионов рублей.

Сейчас в школе в Суворовском районе учатся около 4 тысяч школьников при том, что учреждение рассчитано на 1 340 человек.