В Ростове-на-Дону пенсионерка потеряла больше миллиона рублей, желая заработать на акциях

Заработать с помощью игры на бирже у пенсионерки из Ростова не вышло Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону в районный отдел полиции обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что несколько дней на ее телефон звонили с трех неизвестных московских номеров. В один из дней женщина все же взяла трубку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Неизвестный мужчина на том конце провода представился сотрудником одной из промышленных компаний. Злоумышленник предложил пенсионерке увеличить свои сбережения при помощи покупки акций. Чтобы торговать на бирже, заявительнице было необходимо открыть брокерский счет и перевести на него деньги.

Потерпевшая перевела 1 250 000 рублей, но обещанные акции так и не получила. А телефон, с которого звонил лжеброкер, перестал отвечать. После этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают человека, обманувшего женщину, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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