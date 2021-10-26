Роспотребнадзор приостановил работу рок-клуба в Ростове из-за нарушения антиковидных мер

Проверяющие обнаружили факты нарушения масочного режима и социальной дистанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в понедельник, 25 октября, временно приостановило деятельность рок клуба «Подземка», который работает в донской столице, в связи с грубыми нарушениями антиковидных мероприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, санитарные врачи, нагрянули в клуб во время концерта и увидели, что в помещении не соблюдается социальная дистанция и масочный режим.

- Присутствовало около 100 человек. Они стояли и танцевали вплотную друг к другу. В помещении не осуществлялось обеззараживание воздуха, - прокомментировала начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Наталья Живая.

Также инспекторы не нашли средств для дезинфекции рук, маски и перчатки. Составлен административный протокол, сейчас клуб временно закрыт, а дело направлено в суд, который может решить приостановить работу заведения на 90 суток.

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