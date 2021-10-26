Ростовский прокурор раскритиковал работу общественного транспорта в вечерние часы

Прокурор Ростова раскритиковал работу общественного транспорта по вечерам. Фото: Ростовский городской транспорт

В донской столице прокурор Ростова Олег Фрикель работу городского общественного транспорта в вечернее время суток. Об этом он заявил во время заседания городской думы. В ходе этого заседания решался вопрос о принятии программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

- Тот анализ, который мы проводим, позволяет мне сделать вывод, что количество общественного транспорта и почасовая активность не соответствует нормативам, - приводит слова Олега Фрикеля сообщество "Ростовский городской транспорт".

Прокурор отметил, что по его наблюдениям в вечернее время на линию выходит только половина необходимой техники. Представитель правоохранительных органов считает, что функционировать должны по вечерам все сто процентов подвижного состава. Только в таком случае люди смогут приезжать и уезжать, оставив свои автомобили дома.

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Об этом говорили на заседании городской думы.