В Ростове застройщик Левенцовки отказался возводить соцобъекты в микрорайоне

В Ростове застройщик Левенцовки отказался платить компенсацию за невозведение соцобъектов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице застройщик микрорайона "Левенцовский" отказался выплатить компенсацию администрации за невозведенные социальные объекты. По решению суда он должен был выплатить 165,1 млн рублей. Об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Застройщик планирует оспорить решение суда. Стоит отметить, что в этом микрорайоне должны были появиться школа, три детских сада и поликлиника, но так и не были возведены. Суд первой инстанции ранее частично удовлетворил иск ДИЗО и потребовал застройщика вернуть долг в размере 146,8 миллиона рублей вместе. Кроме того, надлежало выплатить и проценты, общая сумма по которым составила 18,3 миллиона рублей.

Но тогда застройщиком была подана апелляция, где говорилось о том, что договор аренды земли не был оспорен в суде и условия, по которым велась застройка, не менялись и строительства соцобъектов, согласно им, не планировалось. Ответчик также сообщил, что при заключении договора еще не действовала программа об обязательном возведении соцобъектов.

Но на заседании суда было отмечено, что в части договоров содержалась информация о «создании арендатором объектов социальной инфраструктуры». В связи с этим суд оказался на стороне истца.

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