Ростовский государственный экономический университет отметил 90-летний юбилей

Ректор Елена Макаренко. Фото: предоставлено пресс-службой университета РИНХ

РИНХ отпраздновал свой 90-летний юбилей. Для гостей и сотрудников университета была подготовлена культурная программа. Открыла мероприятие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. Она поздравила всех собравшихся и вспомнила, с чего все начиналось.

- Позади девять десятилетий славы. Начиная с 1931 года, несколько раз менялись названия университета: Ростовский финансово-экономический институт, Ростовский институт народного хозяйства, Ростовская государственная экономическая академия и, ныне, Ростовский государственный экономический университет. Но неизменным остается одно – качество подготовки специалистов, - обратилась Елена Николаевна к гостям.

Поздравил преподавателей и сотрудников с юбилеем вуза и первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Руководство, преподаватели и сотрудники университета. Фото: предоставлено пресс-службой университета РИНХ

Кстати, во время торжества состоялась и церемония гашения почтовой открытки и конверта, посвященных 90-летию университета. Такой штамп отличается от обычного указанием названия события и памятной датой по случаю изготовления. Поэтому конверты и марки с таким штемпелем считаются очень ценными у филателистов и посткроссеров.

Дизайн штемпеля с эмблемой университета и фиксированной датой придумала и разработал студентка третьего курса факультета журналистики Юлия Толстоусова.

А первый оттиск на штемпеле поставила ректор Елена Макаренко.

А еще сотрудники и преподаватели университета получили грамоты и благодарственные письма из рук почетных гостей.

Эпизод с праздничного концерта. Фото: предоставлено пресс-службой университета РИНХ

После официальной части студенты вуза и лучшие творческие коллективы области порадовали гостей необычными и яркими выступлениями.