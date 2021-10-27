Физфаку ЮФУ исполнилось 60 лет

Ректор Инна Шевченко поздравляет коллектив факультета с юбилеем. Фото: предоставлено пресс-службой университета.

Свой 60-летний юбилей отмечает кузница донских научных кадров - Физический факультет ЮФУ. Возраст солидный. Известно, что за это время факультет прошел проверку временем на прочность и выпустил более восьми тысяч ученых, учителей и инженеров.

Факультет-юбиляр, его преподавателей и студентов поздравила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

- Физический факультет ЮФУ всегда славился выдающимися достижениями в области науки и технологий. Уже сейчас бакалавры, магистры и аспиранты факультета могут выбирать среди лучших предложений по трудоустройству топовых технологических и ИТ-компании региона и страны. Научные школы, созданные на базе физического факультета ЮФУ, из года в год получают принципиально новые результаты и умножают кадровый потенциал страны, - подчеркнула Инна Константиновна.

Концертная программа. Фото: предоставлено пресс-службой университета.

Кстати, уровень подготовки на физфаке признан не только в России, но и за рубежом. Лекции на факультете читают ведущие ученые, а производственная практика студентов проходит в крупных научных центрах страны. Так, в структуру подразделения входят десять кафедр, две астрономические обсерватории и три совместные с институтами РАН лаборатории.

- Будущее принадлежит ученым, - уверен декан факультета-юбиляра Михаил Мануилов. - С этим трудно поспорить, ведь сегодня нас повсюду окружают их изобретения и разработки. Каждый день я вижу абитуриентов, студентов, магистрантов, аспирантов факультета — всех их объединяет непрекращающееся стремление к развитию, мотивация менять этот мир, чувствуя решимость и уверенность в своих знаниях и силах.