3500 товаров без маркировки обнаружили на одном из ростовских оптовых рынков

Вся продукция была изъята Фото: пресс-служба юного таможенного управления

В ходе проверки одного из павильонов в Ростове должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров в России были выявлены нарушения. Нашли немаркированные товары общей стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

- В ходе проверки среди представленной продукции были выявлены иностранные товары легкой промышленности, немаркированные специальными средствами идентификации, - уточняется в ведомстве.

Немаркированными оказались полотенца, постельное белье и подушки в количестве 3 500 единиц. Стоимость всего товара составила 800 тысяч рублей. У этих товаров таможенники не обнаружили документов, которые бы подтверждали законность их ввоза на территорию ЕАЭС. В итоге вся продукция была арестована, возбуждено дело об административном правонарушении.

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