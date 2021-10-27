Новый антирекорд по заражению коронавирусом установлен в Ростовской области

В ковидных госпиталях лечатся 4933 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом вновь побит в Ростовской области. На утро среды, 27 октября, число подтвержденных случаев коронавируса в регионе увеличилось на 609. Всего с начала пандемии зафиксировано 153590 фактов заражения ковидом. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

- Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04, 3654 заболевших на 100 тысяч жителей, - говорится в сообщении. - За весь период в регионе выздоровели 129570 человек, а за последние сутки — 560.

Отмечается, что новые заболевшие зарегистрированы в 55 муниципалитетах области. Больше всего инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону — 200 случаев, в Таганроге и Шахтах — по 29, в Волгодонске — 25 и Новочеркасске — 23. В остальные города и районы за последние сутки пришло от одного до 15 положительных ПЦР-тестов.

Среди новых заболевших 34,8% относятся к возрастной категории от 18 до 45 лет, 29,6% - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 14% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 17,7% - дети.

В ковидных госпиталях лечатся 4933 человека. Из них 45 — в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 381 пациент — на масочном кислороде.

За сутки скончались 32 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это 17 женщин в возрасте от 46 до 85 лет и 15 мужчин – от 30 до 90 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, с начала пандемии жертвами ковида в регионе стали 7615 человек.

В лабораториях Ростовской области провели за сутки 16544 теста на выявление ковида, а с начала исследований — 4 миллиона 388 тысяч. Охват населения методом ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения составляет 423,58.

За последние сутки вакцинацию прошли 602 жителя области. Всего же привиться от ковида успели 1 миллион 627 тысяч 760 дончан, а обе дозы вакцины получили 1 миллион 585 тысяч 550 человек.

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