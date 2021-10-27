В Ростове-на-Дону синоптики обещают сильное похолодание к концу ноября

По данным метеорологов, последний осенний месяц будет теплым и дождливым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону обещают теплый и дождливый ноябрь, а существенное похолодание жители донской столицы ощутят только к концу месяца.

Так, температура воздуха в течение первых десяти дней будет от плюс 12 градусов. А 2 ноября обещают до плюс 17 градусов, также могут пойти небольшие дожди

Самым жарким днем будет пятница, 5 ноября, в дневные часы воздух прогреется до плюс 22 градусов. А вот на следующий день - уже до плюс 14 и сильный дождь.

Осадки прогнозируют до 9 ноября, а потом 16 и 17 числа последнего осеннего месяца. Начиная с 18 ноября днем обещают всего пять градусов со знаком плюс, а до этого столбики уличных термометров едва будут доходить до десяти-одиннадцати градусов тепла.