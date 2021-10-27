В Ростове-на-Дону готовится к сдаче первый дом жилого комплекса «Гвардейский 3.0»

Фото: из архива «СК10»

В донской столице в 2022 году введут в эксплуатацию первый дом жилого комплекса бизнес-класса «Гвардейский 3.0», расположенного между улицами Сиверса и Эстонской, в трех минутах ходьбы от Пушкинской, рядом с больницей СКЖД.

Отметим, что в шаговой доступности первая и седьмая поликлиники, торговый ряд, школы № 72 и № 78, три детских сада и сетевой продуктовый магазин с товарами народного потребления.

Особенность нового объекта - большой закрытый двор, теннисный корт и парковка на 273 машино-места.

Фото: из архива «СК10»

Комплекс состоит из трех секций с повышенной шумоизоляцией, в каждой из которых установлены по три премиальных лифта. На одном можно спуститься прямо в подземный паркинг.

В комплексе еще есть большой выбор квартир с удобной геометрией – квадратными комнатами, большими кухнями и зонами хранения.

Отметим, что строительная компания, которая возводит комплекс, зарекомендовала себя в регионе как надежный застройщик. Согласно ЕРЗ.РФ, «СК10» занимает 2-е место по вводу жилья в Ростовской области и входит в топ-100 компаний России по объему текущего строительства. Также застройщик неоднократно занимал первую строчку рейтинга ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилых комплексов в Ростовской области.

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Фото: из архива «СК10»

Как сообщает застройщик, квартиры в комплексе, до сдачи которого осталось полгода, можно приобрести от 3,2 млн рублей. Кроме того, доступна ипотека по ставке 4,3%, в которую можно включить ремонт «под ключ». Для тех, кто успеет купить квартиру до конца 2021 года, застройщик предоставит скидку в размере 150 тысяч рублей. Подробности условий на официальном сайте застройщика.

Застройщик: ООО "СЗ СК10 №5". Проектная декларация на сайте: нашдом.рф.