Власти региона выделили 60 миллионов рублей на помощь малоимущим

Донское правительство выделило малоимущим 60 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области местные власти выделили более 60 миллионов рублей из областного бюджета. Эти денежные средства пойдут на оказание адресной социальной помощи малоимущим жителям области в октябре текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- С начала года на такую форму поддержки было направлено почти 542 млн рублей. Финансовая помощь оказана свыше 61,4 тысячи семей Ростовской области, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что оказание адресной социальной помощи носит исключительно заявительный характер.

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Более 108 миллионов рублей в октябре выделят власти Ростовской области для малоимущих дончан.

Деньги можно потратить на открытие собственного дела или переобучение.