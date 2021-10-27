В Новочеркасске 30 октября пройдет ярмарка выходного дня

Фермеры со всей округи будут ждать желающих купить необходимое к праздничному столу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 30 октября, в Новочеркасске будет работать ярмарка выходного дня. Она развернется на проспекте Платовском проспекте – между мэрией и универмагом.

Фермеры со всей округи будут ждать желающих купить необходимое к праздничному столу и предстоящие длинные ноябрьские выходные.

Как рассказали в администрации города, в продаже - различные сорта чая колбасы, сезонные овощи и фрукты, мед молочная продукция, мясо, птица и многое другое.

Для приезжих водителей следует помнить, что из-за ярмарки в центре казачьей столицы с 6:00 до 16:00 будет ограничено движение для авто по Платовскому - от улицы Атаманской до Пушкинской, и по улице Московской - от улицы имени генерала Лебедя до проспекта Платовского.

Кстати, ярмарки не попадают под действие жестких коронавирусных ограничений, которые ввели на Дону. Они будут действовать с 28 октября.