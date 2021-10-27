В ростовских автобусах началось тестирование нового оборудования для безналичной оплаты

В Ростове тестируют новую систему оплаты проезда. Фото: администрация Ростова
В донской столице начали тестировать новое оборудование для оплаты проезда банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Терминалы установили на двух городских маршрутах - № 4 и № 8. Если новая система успешно пройдет тестирование, то у пассажиров снова появится возможность входить через любую дверь автобуса. Это позволит сократить время стоянки общественного транспорта. Пока установлен только один считыватель, а в кабине водителя отображаются сведения об успешной или неуспешной оплате проезда.
В настоящее время тестируются все виды оплаты: социальные карты, банковские карты и смартфоны. О том прошла или не прошла оплата, будет возвещать характерный сигнал и крупные буквы на экране терминала. А также пассажиры смогут проверять и остаток после оплаты с помощью кнопки «Информация».
В настоящее время тестирование контролируется Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону.
- Мы проводим регулярный мониторинг современных технологий и новых решений для развития городской транспортной системы. Наиболее интересные и актуальные тестируем и совместно с участниками транспортной отрасли принимаем решение о возможности применения на общественном транспорте города Ростова-на-Дону, - отметил директор Департамента транспорта Христофор Ермашов.
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