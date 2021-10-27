Дополнительные выходные для вакцинации от covid-19 предоставят в Ростовской области

В Ростовской области желающие сделать прививку от коронавируса могут получить дополнительные выходные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области желающие сделать прививку от коронавируса могут получить дополнительные выходные. Об этом речь идет в постановлении № 272, текст которого опубликован на сайте регионального правительства.

- Работодатели должны будут предоставить два выходных с сохранением зарплаты тем сотрудникам, которые пройдут вакцинацию против коронавируса, - поясняют чиновники.

Кроме этого, на дистанционную работу работодатели должны перевести сотрудников в возрасте от 60 лет и старше. Исключение - лишь для тех работников, кто имеет справку об антителах и привит от коронавируса.

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