30-летний житель Ростовской области скончался от covid-19

За сутки стало известно о смерти 32 дончан, заболевших коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 30-летний мужчина скончался от коронавируса. Об этом сообщили в донском правительстве со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Так, за сутки стало известно о 32 дончанах, которые болели коронавирусом и умерли. В числе их 17 женщин, их возраст - от 46 до 84 лет.

Также известно о смерти 15 мужчин, самому молодому – 30 лет, а самому возрастному – 90.

Специалисты добавляют, что у всех них была обнаружена инфекция. Кроме того, все погибшие страдали сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями

В настоящее время в стационарах донских больниц лежат 4 933 пациента. В тяжелом состоянии находятся 45 человек, на неинвазивной ИВЛ - 381 человек.

С 28 октября на Дону начнут действовать жесткие ограничения.

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