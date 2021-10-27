Более 400 тысяч дончан поучаствовали во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуг

Перепись на портале Госуслуг доступна до 8 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области все больше людей отдают предпочтения электронной переписи населения. Так, уже более 400 тысяч дончан переписались через портал госуслуг, что составило 121 760 домохозяйств. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Надо отметит, что услуга «Участие в переписи населения» на портале госуслуг доступна для жителей региона до 8 ноября. Поэтому всем желающим принять участие в переписи в электронном виде нужно не откладывать с заполнением анкеты, - напоминает правительство.

Перепись через портал возможна только через личный кабинет на Госуслугах. После ее прохождения у человека в личном кабинете появится QR-код с информацией об успешном прохождении переписи. В случае, если в дом постучится переписчик, то необходимо предъявить ему свой код.

Кстати, электронный документооборот не позволит никого переписать дважды, даже если с понедельника по пятницу человек живет и работает в Ростове, а на выходные уезжает в область. При этом жителями Ростова будут считаться даже те, кто временно проживает в донской столице — это и студенты, и мигранты, и другие категории населения.

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Принять участие в ней в этот раз как никогда просто (подробнее)