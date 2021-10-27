Бабье лето в Ростове сдвинулось на месяц

Бабье лето в Ростове перепутало месяцы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону теплая осень не думает сдавать своих позиций. Похоже, бабье лето, которое обычно в донской столице господствует в начале октября, решило задержаться. Так, метеорологи прогнозируют значительное потепление – причем на скорых ноябрьских каникулах.

Так, уже с 1 ноября температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов, на один градус теплее и в ближайшие три дня.

А вот пятница, 5 ноября, будет самым жарким днем последнего осеннего месяца - тогда обещают до плюс 22 градусов в дневные часы. Далее - до середины месяца, температура воздуха не опустится ниже плюс десяти градусов также в дневные часы. А к концу месяца будет не холоднее плюс пяти.

При этом начало месяца, несмотря на теплую погоду, выдастся дождливым. Больше всего синоптики прогнозируют осадков в субботу, 6 ноября.