В донском регионе установили причины нехватки школьных учителей

В Ростовской области выяснили причины нехватки школьных учителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе стали известны причины нехватки школьных учителей. Педагоги не хотят оставаться в общеобразовательных учебных заведениях из-за низких зарплат и высоких нагрузок. Об этом сообщалось во время заседания в Законодательном собрании региона.

По последним данным, Ростовская область сильно отстает по показателям средних зарплат среди педагогов. В настоящее время в школах наблюдается серьезный дефицит кадров - более 30% преподавательского состава. Это вызвано высокими нагрузками и низкой оплатой труда. По статистике, из десяти выпускников, обучавшихся педагогике, в профессии остаются максимум три специалиста.

- Большинство тех, кто сейчас работает, трудятся с превышением нормативной нагрузки в 18 часов. В основном учителя задействованы по 27 часов и более - это полторы, а зачастую даже две ставки. Из-за этого качество образования снижается, а профессиональное выгорание наступает быстро, - отметила председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

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