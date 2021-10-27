В Ростовскую область не пустили 40 украинских голубей

Голубей вернули обратно Фото: Попова Екатерина

В Ростовской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Донецк» была пресечена попытка перевести через границу на донскую территорию 40 голубей из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- Инспекторами Управления было установлено, что на перевозимую партию голубей отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы, - уточняется в ведомстве.

Было принято решение вернуть птиц обратно на Украину. А с перевозчиком сотрудники ведомства провели разъяснительную беседу о порядке перемещения подконтрольных госветнадзору грузов.