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Общество27 октября 2021 16:36

В Ростовскую область не пустили 40 украинских голубей

У перевозчика на птиц не оказалось сопроводительных документов
Попова Екатерина
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Голубей вернули обратно Фото: Попова Екатерина

Голубей вернули обратно Фото: Попова Екатерина

В Ростовской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Донецк» была пресечена попытка перевести через границу на донскую территорию 40 голубей из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- Инспекторами Управления было установлено, что на перевозимую партию голубей отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы, - уточняется в ведомстве.

Было принято решение вернуть птиц обратно на Украину. А с перевозчиком сотрудники ведомства провели разъяснительную беседу о порядке перемещения подконтрольных госветнадзору грузов.