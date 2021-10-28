Отключение света в Ростове-на-Дону 28 октября 2021 года: электричество отключат в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, с 9 до 15 часов отключения света планируются на ул. Пушкинская 148-152; пер. Университетский 52, 65, 79, 83, 95.

С 9 до 16 часов обесточат пер. Доломановский 70/6, 70/7, 70 Б; ул. Малюгиной 100, 119-121, 127/90; пер. Халтуринский 103; пер. Гвардейский 41; ул. Ленина 92-110, 155-169; ул. Васильченко; ул. Аксаковская; ул. Харьковская; ул. Шевченко; пер. Зональный; ул. Врубовая 29-55, 34.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Пацаева 15, 15/1, 19/1Д; пер. Красных партизан 1-87, 2-94; пер. Валдайский 1-45, 2-32; ул. Краеведческая 1-7, 2-126; ул. Кржижановского 301-413, 292-356; пер. Цусимский 1-65, 2-62; пер. Кузнецкостроевский 86-100, 61-83; пер Таллинский 36-48, 39-61; ул. Новостроевская 221-245, 234-248, просп. 40 лет Победы 246-308; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234.

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