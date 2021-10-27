Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 октября: автомобилисты простаивают в семибалльных пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Ларина, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Крепостном, Ворошиловском и Буденновском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, Тружеников, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Мира, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Бориславскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольская, Страны Советов, Селиванова, Щербакова, 1-й Конной Армии, Ченцова, 1-я Линия, 14-й Линии, Мясникова, Щаденко, Менжинского, переулках Мезенском, Сальском и Беломорском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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