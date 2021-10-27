Евгений Ковалев рассказал, какие документы нужны при путешествии в другие регионы во время ковидных каникул

Перед поездкой необходимо ознакомиться с требованиями другого субъекта Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время брифинга с главным санитарным врачом Ростовской области журналисты задали вопрос о необходимых требованиях во время выезда в другой регион и при возвращении обратно в Ростовскую область.

- Если решили ехать отдыхать в другой регион, то нужно выяснять требования принимающей стороны. Необходимо заранее открывать соответствующие документы субъектов, внимательно их читать и обязательно созваниваться до выезда с непосредственными местами размещения, - подчеркнул Евгений Ковалев.

А по возвращению до получения результатов ПЦР-тестирования оставаться дома на самоизоляции. Если человек привит, то такие меры не нужны.

- Но лучше никуда не ехать и ограничить максимально цепочки передач, - заключил Евгений Владимирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Ковалев рассказал, чего Роспотребнадзор ожидает от усиления антиковидных ограничений

Сейчас болезнь распространяется быстрее из-за изменения вируса (подробнее)

Евгений Ковалев: "Эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная"

Лидерами по заболеваемости являются Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск и Новошахтинск (подробнее)