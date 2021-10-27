Антилидерами по вакцинации в Ростовской области стали сотрудники сферы ЖКХ

В Ростовской области снизились темпы вакцинации по сравнению с весной и летом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области создание коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции продвигается на хорошем уровне. Об этом на прошедшем в среду, 27 октября, онлайн-брифинге рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Более 60% взрослого населения уже привито. В лидерах - образовательные учреждения, МФЦ, клиентские подразделения банков, сотрудники сферы обслуживания, в частности, более 60%, на конец августа, привитых было среди работников сферы общественного питания, транспортных услуг, - отметил глава регионального Роспотребнадзора.

Антилидерами по количеству привитых от ковида стали работники сферы ЖКХ. В настоящее время продолжается активная работа по созданию коллективного иммунитета к коронавирусу в Ростовской области, хотя темпы, по сравнению с весной и летом, снизились, подытожил Евгений Ковалев.

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Лидерами по заболеваемости являются Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск и Новошахтинск.