Реально ли ввести всеобщее бесплатное ПЦР-тестирование, прокомментировали в Роспотребнадзоре

быстрые тесты уже зарегистрированы и санитарными правилами разрешены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О ПЦР-тестирование во время онлайн-брифинга рассказал главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

- Это относится к компетенции федерального центра. На сегодня рассматриваются вопросы о кратном увеличении тестирования. Тестирование уже можно проводить не только ПЦР-тестами. Я думаю, мы будем выполнять эту работу. Так как на сегодня мы проводим обсчеты и расчеты таких вариантов обследования, как быстрыми тестами, - уточнил Евгений Ковалев.

Кстати, быстрые тесты уже зарегистрированы и санитарными правилами разрешены.

Во время брифинга глава регионального Роспотребнадзора рассказал, что в день регистрируется 600 новых случаев заболевания. В эпидемический процесс вовлечены все территории ежедневно. Наиболее напряженная ситуация - в районах. Кроме Ростова лидерами являются Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск и Новошахтинск. По районам лидеры на сегодня поменялись и о них Роспотребнадзор ежедневно информирует.

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