Годовалый ребенок погиб при пожаре на ферме в Ростовской области

Годовалый ребенок погиб в пожаре в РО. Фото: ГУ МЧС по РО

В Орловском районе Ростовской области в пожаре на животноводческой ферме погиб годовалый ребенок. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что 26 октября на животноводческой ферме неподалеку от хутора Курганный загорелся жилой дом. В результате пожара погиб годовалый мальчик. Его 20-летняя мать была доставлена в больницу, где в настоящее время ей оказывается помощь. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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