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Общество27 октября 2021 21:20

В Ростове двое мошенников нажились на продаже чужого дома

От махинации они получили шесть миллионов
Попова Екатерина
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Заключив договор купли продажи, они получили шесть миллионов рублей

Заключив договор купли продажи, они получили шесть миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летняя ростовчанка вместе с 61-летнем мужчиной признаны виновными в совершении преступления по статье «мошенничество, совершенное группой лиц». Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

- Следствием и судом установлено, что в 2015 году мужчина и женщина, имея умысел на хищение чужого имущества мошенническим путем, действуя по предварительному сговору, предложили знакомому мужчине приобрести земельный участок с хозяйственной постройкой, - говорится в сообщении.

Заключив договор купли продажи, они получили шесть миллионов рублей. Однако после сделки имущество новому владельцу аферисты не передали и уклонились от государственной регистрации перехода права собственности.

Теперь в ходе следствия на все имущество мужчины и женщины наложен арест на общую сумму более 5 миллионов рублей. Приговором суда им назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.