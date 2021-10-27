В Таганроге отреставрируют старинное здание на улице Петровской

В Таганроге отремонтируют старинное здание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге в скором времени будет отремонтировано еще одно старинное здание. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание, бывшая гостиница «Европейская». Оно находится на улице Петровской, 81, литер А, а1, а4, А1, п/А. Здесь планируется произвести ремонтно-реставрационные работы фасада.

Стоит отметить, что это здание возвели еще в 1870 году. Оно являлось собственностью жены купца Перушкина. Позже здесь базировалась гостиница «Донская», гостиница «Франция» (в ней дважды, в 1894 и 1898 годах останавливался, приезжавший в Таганрог, Антон Чехов, описавший её в повести «Огни»), и наконец, гостиница «Европейская».

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