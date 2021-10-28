Короткое замыкание стало причиной гибели 33-летнего мужчины

В Ростовской области пожар унес жизнь молодого человека. Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области в пожаре погиб молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 27 октября, около половины четвертого утра в городе Константиновске. На улице Советской вспыхнул частный дом № 1. Валящий из окна дым заметили соседи и незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 20 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарные смогли к 3:33, а полностью огонь был потушен через шесть минут после этого. Когда спасатели смогли проникнуть в дом, там они обнаружили тело 33-летнего мужчины. Специалисты отметили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки. Погибший мужчина отравился продуктами горения.

- Для ликвидации пожара привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Годовалый ребенок погиб при пожаре на ферме в Ростовской области.

Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.