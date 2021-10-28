Представители фитнес-индустрии попросили помощи у губернатора Ростовской области

С 28 октября по 7 ноября фитнес-индустрия региона потеряет свыше 400 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Ассоциация операторов фитнес-индустрии направила обращение губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Представители отрасли выступили против закрытия клубов. Взамен главе в адрес главы региона поступило предложение ввести ограничения и оказать меры господдержки предпринимателям. Об этом пишет Город N.

По приблизительным подсчетам, один день простоя обойдется областной фитнес-индустрии в 10-12 млн потерь.

Письмо губернатору предприниматели направили в связи с новыми антиковидными ограничениями, согласно которым с 28 октября и о 7 ноября фитнес-клубы приостанавливают свою работу. Взамен представители индустрии предложили ограничить допуск в фитнес-клубы посетителей моложе 18 лет и старше 60 лет, исключить гостевые визиты для тех, кто не является членом клуба, обеспечить от 15 квадратных метров свободного пространства на каждого человека и ограничить время работы залов с 9.00 до 21.00, прекратить работу бассейнов.

- Фитнес как отрасль существенно отличаются от других сфер платных услуг, - заметили в письме, указав, что фитнес-залы работают по системе абонементов, и теперь здесь не только недополучают текущую выручку, но и вынуждены возвращать выручку прошлых периодов. - Предприятия фитнес-отрасли региона на сегодня должны населению более 3,5 миллиарда рублей. В результате введенных ограничений недополученная выручка составила более 400 миллионов рублей.

Также представители индустрии попросили оказать отрасли меры господдержки: установить налоговые льготы по упрощенной, патентной системам налогообложения, налогу на прибыль, налогу на имущество на 4 квартал 2021 года и сократить налоги на 2022 год, ввести льготную кредитную программу, субсидии на компенсацию расходов по коммунальным услугам и ряд других мер поддержки.

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