В первый день ноябрьских каникул Ростов встал в пробках

По данным «Яндекс.Карты» утро первого дня ограничительных мер для города обернулось пробками, несмотря на то, что большинство заведений оказались сейчас закрыты.

Заторы образовались на Красноармейской, Шолохова, Максима Горького, Текучева, Большой Садовой, проспектах Ворошиловском и Буденновском, на Театральном и Нагибина, Шеболдаева, Вавилова и 56-й Армии.

Напомним, что с сегодняшнего дня приостановили работу объекты розничной торговли. Исключение составили магазины, торгующие продуктами питания и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости, а также - аптеки, специализированные объекты, в которых заключают договора на оказание услуг связи. Продолжат работу ярмарки. Онлайн-магазины тоже будут работать.

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