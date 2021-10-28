В первый день ноябрьских каникул Ростов встал в пробках

Первый день ковидных каникул начался с пробок Фото: Попова Екатерина

По данным сервиса «Яндекс.Карты» в первый день ограничительных мер город встал в пробки, несмотря на то, что многие заведения оказались сейчас закрыты.

Заторы образовались на улицах Красноармейской, Шолохова, Максима Горького, Текучева, Большой Садовой, проспектах Ворошиловском и Буденновском, на Театральном и Нагибина, Шеболдаева, Вавилова и 56-й Армии.

Напомним, что с сегодняшнего дня приостановили работу объекты розничной торговли. Исключение составили магазины, торгующие продуктами питания и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости, а также - аптеки, специализированные объекты, в которых заключают договора на оказание услуг связи. Продолжат работу ярмарки. Онлайн-магазины тоже будут работать.

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