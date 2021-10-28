Ковид побил очередной антирекорд по заболеваемости в Ростовской области

За сутки выздоровели 573 дончанина Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро четверга, 28 октября, еще 618 новых случаев COVID-19 подтверждены в Ростовской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 154208 фактов заражения ковидом. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

- Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05, 3670 заболевших на 100 тысяч жителей, - говорится в сообщении. - За весь период в регионе выздоровели 130143 человека, а за последние сутки — 573.

Новые заболевшие зарегистрированы в 55 муниципалитетах области. Больше всего инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону — 211 случаев, в Таганроге — 29, Шахтах и Волгодонске — по 27, в Новочеркасске — 21. В остальные города и районы за последние сутки пришло от одного до 18 положительных ПЦР-тестов.

Среди новых заболевших 36,1% относятся к возрастной категории от 18 до 45 лет, 31,6% - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет, 3,7% - старше 80 лет, 16,3% - дети.

В ковидных госпиталях лечатся 4919 человек. Из них 30 — в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 350 пациентов — на масочном кислороде.

За сутки скончался 31 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин – от 42 до 90 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, с начала пандемии жертвами ковида в регионе стали 7646 человек.

В лабораториях Ростовской области провели за сутки 21256 тестов на выявление ковида, а с начала исследований — 4 миллиона 409 тысяч. Охват населения методом ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения составляет 423,54.

За последние сутки вакцинацию прошли 649 жителей области. Всего же привиться от ковида успели 1 миллион 628 тысяч 410 дончан, а обе дозы вакцины получили 1 миллион 589 тысяч 860 человек.

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