За сутки на Дону от ковида умерло больше мужчин, чем женщин

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 7646 человек Фото: Иван Макеев

На утро четверга, 28 октября, за минувшие сутки в Ростовской области скончался еще 31 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные приводит управление информационной политики правительства Ростовской области.

Это 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин – от 42 до 90 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Всего же с начала пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 7646 человек.

Напомним, за последние сутки зарегистрировано 618 новых случаев заболевания коронавирусом - обновлен антирекорд в регионе.

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