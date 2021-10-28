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Общество28 октября 2021 12:37

Депутат ростовской гордумы Лидия Новосельцева приняла участие в организации экскурсии для школьников по заводу «Роствертол»

Мероприятия прошло в рамках акции «Неделя без турникета»
Оксана Круглова
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Автор фото: пресс-служба «Союза машиностроителей»

Автор фото: пресс-служба «Союза машиностроителей»

В донской столице для школьников провели онлайн-экскурсию по заводу ПАО «Роствертол». Экскурсовод музея подробно рассказала об истории выпуска самолетов и вертолетов, показала модели самолетов, которые выпускал завод в годы Великой Отечественной войны. Также ребята узнали о производимых на предприятии вертолетах.

В ходе мероприятия была проведена блиц-викторина. Победителем стали учащиеся 9 «Б» класса гимназии № 35. Ребята получат призы от «Союза машиностроителей России».

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Неделя без турникета». Цель проекта – познакомить учащихся с рабочими специальностями.

Отметим, что одним из организаторов экскурсии выступила депутат городской Думы Ростова-на-Дону, советник управляющего директора ПАО «Роствертол» по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ, региональный куратор всероссийской акции «Союза машиностроителей России» «Неделя без турникета» Лидия Новосельцева.

Автор фото: пресс-служба «Союза машиностроителей»

Автор фото: пресс-служба «Союза машиностроителей»